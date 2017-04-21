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Суд в США вынес приговор россиянину Роману Селезневу
Фото: U.S. Justice Department
В США россиянина Романа Селезнева приговорили к 27 годам тюрьмы. Суд признал его виновным в кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Вердикт вынес судья Ричард Джонс в Федеральном суде Сиэтла (штат Вашингтон, США). Прокуроры требовали приговорить Селезнева к 30 годам лишения свободы. По версии обвинения, 32-летний хакер нанес урон государству на 170 миллионов долларов. Присяжные признали доказанным участие Селезнева в 38 преступных эпизодах в августе 2016 года. На компьютере Селезнева были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров банковских карт.
Всего же россиянину вменяется кража порядка 3 миллионов номеров. Селезнева задержали в 2014 году сотрудники Секретной службы США. Арест проходил на Мальдивских островах. Задержание россиянина вызвала бурную реакцию общественности. Отец хакера, парламентарий Валерий Селезнев, назвал задержание сына «похищением». В связи с делом Селезнева Москва внесла в санкционный список четверых сотрудников министерства юстиции США.
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