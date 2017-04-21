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Источники назвали имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге
Следственный комитет и ФСБ проверяют информацию о том, что заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга мог быть полевой командир по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом "Газете.Ru" сообщили источники в силовых структурах.
Абу Салах аль-Узбеки, уроженец киргизского Оша, является лидером группировки "Таухид валь-Джихад", которая воюет в Сирии. В настоящее время следователи проверяют его причастность к взрыву в метро Петербурга в качестве заказчика, сообщили источники.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в Петербурге "практически установлен".
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