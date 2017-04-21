Источники назвали имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

Следственный комитет и ФСБ проверяют информацию о том, что заказчиком теракта в метро Санкт-Петербурга мог быть полевой командир по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом "Газете.Ru" сообщили источники в силовых структурах.

Абу Салах аль-Узбеки, уроженец киргизского Оша, является лидером группировки "Таухид валь-Джихад", которая воюет в Сирии. В настоящее время следователи проверяют его причастность к взрыву в метро Петербурга в качестве заказчика, сообщили источники.