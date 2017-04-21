Истребитель с направлявшегося к КНДР авианосца упал в море

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet рухнул в море в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Седьмого флота ВМС США.

Самолет приближался к авианосцу «Карл Винсон», а затем упал в море. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничто не угрожает.

В сообщении флота подчеркивается, что это был «обычный полет». В настоящее время ведется расследование причин крушения. Ударная авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» 9 апреля направились к Корейскому полуострову. В состав группы входят субмарины, несущие 154 ракеты Tomahawk. В Пхеньяне заявили, что в случае «военных провокаций» со стороны США северокорейские власти нанесут удар по американским базам в Южной Корее и Японии.