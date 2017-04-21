У актрисы Настасьи Самбурской украли часы, стоимостью 1,2 миллиона рублей

Известную актрису театра и кино Настасью Самбурскую обворовали на кругленькую сумму злоумышленники 20 апреля. Добычей домушников стала пара часов «Ролекс», общей стоимостью более одного миллиона рублей, золотые изделия и трубка домофона.

Как стало известно «МК», в четверг звезда сериала «Универ» ближе к полуночи вернулась из Московского драматического театра, где играет в спектакле, домой в Духовской переулок. Артистка увидела, что двери ее жилища открыты. А уже в прихожей обнаружила отсутствующий на стене домофон. Тогда Самбурская поняла, что в ее квартире побывали незваные гости. Проверив содержимое ящиков комода, она не досчиталась двух часов, стоимостью 1 млн 200 тысяч рублей, и золотого кольца за 80 000 тыс. «деревянных». Вызванные Настасьей полицейские выяснили, что воришка воспользовался или ключами хозяйки квартиры, или сделал с них слепок. Поэтому сейчас проверяют всех, кто имел доступ к сумочке секс-символа отечественного шоу-бизнеса. Но вероятно, что список подозреваемых гораздо больше, чем заявила сама теледива. Пока оперативники «отрабатывают» уборщицу помещения и личную помощницу потерпевшей.

- К моим ключам имеют доступ многие люди, но я никого не могу подозревать, - рассказала Самбурская. - Их могли похитить и во время спектакля в гримерке - они лежат у меня в сумочке. Я подозревала в краже бывшего возлюбленного Дмитрия, но сегодня я вспомнила, что он сидел во время спектакля во втором ряду. Поэтому он не мог совершить это преступление.