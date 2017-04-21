Караулову этапировали в колонию

«Варвару Караулову из следственного изолятора этапировали в колонию для отбывания наказания», - рассказал адвокат Карауловой Сергей Бадамшин

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от заместителя главы ОНК Москвы Евы Меркачевой просьбу перевести осужденную в колонию не очень далеко от дома.

Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.

Суд осудил ее на четыре с половиной года колонии.