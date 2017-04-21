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Караулову этапировали в колонию
Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, осужденную за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», этапировали в колонию. Где именно девушка будет отбывать наказание, неизвестно, об этом ФСИН известит ее родителей только после того, как осужденная прибудет на место. Об этом сообщает РИА Новости.
«Варвару Караулову из следственного изолятора этапировали в колонию для отбывания наказания», - рассказал адвокат Карауловой Сергей Бадамшин.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от заместителя главы ОНК Москвы Евы Меркачевой просьбу перевести осужденную в колонию не очень далеко от дома.
Варвара Караулова была арестована в октябре 2015 года. Девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию.
Суд осудил ее на четыре с половиной года колонии.
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