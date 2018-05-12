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Один человек погиб в результате ДТП с участием иномарки на юге Москвы
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Один человек погиб в результате ДТП с участием иномарки на юге Москвы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В результате опрокидывания легкового автомобиля в столичном районе Чертаново Центральное погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«Около 6:30 в районе д. 23 по ул. Чертановская произошло ДТП: водитель легкового автомобиля Renault допустил опрокидывание машины. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек. В настоящее время на месте аварии затруднено движение транспорта», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.
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