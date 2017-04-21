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Мать Жанны Фриске вызвали на допрос по делу "Русфонда"
Перовский суд вызвал на допрос мать погибшей певицы Жанны Фриске Ольгу, чтобы установить, где находятся нерастраченные на лечение актрисы благотворительные средства в размере 21 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат «Русфонда», истца в данном деле, заявил в суде, что неизрасходованные средства были обналичены по доверенности Ольгой Фриске.
«У нас к ней есть два вопроса: где находятся неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду". На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной», - сказал адвокат.
Следующее заседание суда назначено на 19 мая в 11:00.
Ранее «Русфонд» передал Жанне Фриске 25 млн рублей на лечение. Согласно заключенному договору, предполагалось, что неизрасходованные средства вернут в организацию. Также семья актрисы должна была предоставить документы о потраченных на лечение деньгах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить необходимые бумаги.
По данным фонда, на лечение было потрачено всего 4,12 млн рублей.
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