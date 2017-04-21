Перовский суд вызвал на допрос мать погибшей певицы Жанны Фриске Ольгу , чтобы установить, где находятся нерастраченные на лечение актрисы благотворительные средства в размере 21 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС

Адвокат «Русфонда», истца в данном деле, заявил в суде, что неизрасходованные средства были обналичены по доверенности Ольгой Фриске.

«У нас к ней есть два вопроса: где находятся неизрасходованная часть благотворительной помощи и не желает ли Ольга Владимировна вернуть деньги "Русфонду". На этом наши судебные заседания могут и закончиться, если денежные средства будут возвращены Ольгой Владимировной», - сказал адвокат.

Следующее заседание суда назначено на 19 мая в 11:00.

Ранее «Русфонд» передал Жанне Фриске 25 млн рублей на лечение. Согласно заключенному договору, предполагалось, что неизрасходованные средства вернут в организацию. Также семья актрисы должна была предоставить документы о потраченных на лечение деньгах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить необходимые бумаги.

По данным фонда, на лечение было потрачено всего 4,12 млн рублей.