После взрыва в Волгоградской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Волгоградской области после взрыва газа в жилом доме в Волгограде, сообщил губернатор области Андрей Бочаров

Как передает ТАСС, он добавил, что при взрыве пострадали 16 квартир, 12 из которых полностью разрушены.

Он подчеркнул, что все детальные работы на месте ЧП проведут после того, как будут устранены все препятствия, чтобы сотрудники МЧС не получили травмы.

В результате взрыва газа погибли три человека — женщина, проживавшая в доме и работник газовой службы. Третий погибший пока не опознан. 11 человек пострадали и почти все были госпитализированы с различными степенями травм. Состояние троих оценивается, как тяжелое.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу. Работы проводились компанией, сотрудников которой нанял владелец расположенного вблизи дома киоска.