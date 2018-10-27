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Экс-зампрокурора Башкирии отправили под арест
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Экс-зампрокурора Башкирии отправили под арест 

BFM.RU + ещё 42 2 часа назад
Фото: Прокуратура Республики Башкортостан
Обвиняемый в получении взятки Олег Горбунов пытался уехать из России, но был задержан в аэропорту
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в получении взятки бывшего первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, передает РИА Новости. Уволенный 19 октября со своей должности Горбунов был задержан следователями в столичном аэропорту «Шереметьево». Предполагается, что он пытался сбежать за границу.
На родине экс-сотрудник прокуратуры подозревается в получении взятки в 10 миллионов рублей за закрытие дела против чиновников из администрации Уфы. Оно касалось нарушений при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
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