Солдат-срочник погиб на учениях 

При пожаре во время военных учений в Алтайском крае погиб солдат-срочник, сообщает ТАСС.
По сообщению заместителя военного прокурора войсковой части №56681 города Омска Константина Кольцова, причиной ЧП стало возгорание проводки. По факту гибели солдата начата проверка. Жители села Косиха, где произошла трагедия, пишут в соцсетях, что военные учения проходили в полях на окраине села. Одна из палаток с солдатами загорелась. Пять человек успели выбежать из горящей палатки, а один солдат запутался в спальнике и не смог вовремя выбраться из огня.
Солдата доставили в медучреждение с ожогами тела, но спасти его жизнь не удалось. Погибший был родом из Чувашии.