Полиция уточнила число погибших и раненых в Манчестере

В результате взрыва на стадионе в Манчестере, по уточненным официальным данным, погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее сообщалось о 20 погибших и нескольких сотнях пострадавших.

В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент в настоящее время рассматривается как террористический акт, пока не появятся данные, опровергающие эту версию. Как ранее сообщалось, на месте происшествия работают саперы.

Взрыв произошел в фойе стадиона «Манчестер Арена» в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 мск). В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

По словам очевидцев, как только певица Ариана Гранде закончила исполнять свою последнюю песню и покинула сцену, раздался сильный взрыв.