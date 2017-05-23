Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59

В результате взрыва на крытом стадионе «Манчестер Арена» (Великобритания) были госпитализированы 59 человек, получивших травмы различной степени тяжести. Их доставили в шесть местных клиник, сообщили в Twitter представители местной службы скорой помощи North West Ambulance Services NHS Trust.

Кроме того, многим людям, ранения которых оказались незначительными, медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали 19 человек. Их личности устанавливаются. Основную массу посетителей стадиона составляли подростки.

Администрация «Манчестер Арены» уточнила, что ЧП произошло за пределами концертной площадки, на которой накануне вечером выступала американская певица Ариана Гранде. Взрыв прогремел после шоу, когда публика уже начала покидать стадион, в одном из «общественных мест».

В качестве основной версии манчестерская полиция рассматривает террористический акт. Источник в правоохранительных органах заявил журналистам, что взрыв на стадионе мог устроить террорист-смертник.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, назвавшая случившееся «ужасным терактом», прервала избирательную кампанию на выборах в парламент.