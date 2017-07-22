В Нефтеюганске возле ЗАГСа из-за невесты подрались женихи

В Нефтеюганске возле городского ЗАГСа в день своих бракосочетаний подрались два жениха, передает URA.RU.

Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

Один из молодоженов, 33-летний житель города, был в состоянии алкогольного опьянения, он оскорбил супругу второго жениха.

В итоге двое мужчин подрались прямо на крыльце ЗАГСа, жених нанес другому тяжкие телесные повреждения и скрылся с места ЧП.

Провокатор конфликта попал в реанимацию. Сейчас он с тяжелой травмой головы находится в Нефтеюганской окружной больнице.