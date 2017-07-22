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Газета.Ru

В Нефтеюганске возле ЗАГСа из-за невесты подрались женихи

В Нефтеюганске возле ЗАГСа из-за невесты подрались женихи
Фото:
В Нефтеюганске возле городского ЗАГСа в день своих бракосочетаний подрались два жениха, передает URA.RU.
Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.
Один из молодоженов, 33-летний житель города, был в состоянии алкогольного опьянения, он оскорбил супругу второго жениха.
В итоге двое мужчин подрались прямо на крыльце ЗАГСа, жених нанес другому тяжкие телесные повреждения и скрылся с места ЧП.
Провокатор конфликта попал в реанимацию. Сейчас он с тяжелой травмой головы находится в Нефтеюганской окружной больнице.
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РИА Ura.ru
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