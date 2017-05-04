Адвокат Романа Селезнева подал в суд в Сиэтле уведомление об апелляции по делу россиянина

Уведомление об апелляции по делу Романа Селезнева , приговоренного 21 апреля в США к 27 годам тюремного заключения по обвинению в кибермошенничестве, было подано в среду в федеральный окружной суд в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом свидетельствуют полученные сегодня ТАСС документы из архива суда.

Как отмечается в уведомлении, рассматривать этот запрос, согласно существующей практике, будет Апелляционный суд девятого округа. Он находится в Сан-Франциско (штат Калифорния) и занимается в том числе делами в штате Вашингтон.

Документ подан адвокатом россиянина Игорем Литваком . В уведомлении об апелляции не уточняется, какие аргументы намерена представить суду защита.

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл.

В августе 2016 года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. Обвинения в отношении него выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.

МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян.