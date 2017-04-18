Задержан лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади

Предположительно, аль-Багдади был арестован на иракско-сирийской границе, когда пытался прорваться из иракского Мосула. В настоящее время лидер боевиков находится под стражей. Ранее СМИ неоднократно сообщали о задержании или ликвидации аль-Багдади, однако ни разу эта информация так и не подтвердилась.

1 марта Абу Бакр аль-Багдади обратился к своим сторонникам с прощальной речью, в которой признал поражение «Исламского государства» в битве за Мосул. Главарь террористической организации призвал боевиков спрятаться в горных районах страны. Иракская правительственная армия и США начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 года. Террористы продолжают контролировать западные районы города, где проживают порядка 500 тысяч мирных жителей.