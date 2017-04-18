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СМИ сообщили об аресте лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади
СМИ сообщили об аресте лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в Российской Федерации) Абу Бакр аль-Багдади.
В своих публикациях представители арабских СМИ ссылаются на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.
Сообщается, что Аль-Багдади арестовали при попытке его прорыва из иракского Мосула. Главаря террористов схватили при переходе ирако-сирийской границы. В настоящее время пойманный лидер ИГ находится под стражей.
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