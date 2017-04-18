СМИ сообщили об аресте лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади

В своих публикациях представители арабских СМИ ссылаются на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Сообщается, что Аль-Багдади арестовали при попытке его прорыва из иракского Мосула. Главаря террористов схватили при переходе ирако-сирийской границы. В настоящее время пойманный лидер ИГ находится под стражей.