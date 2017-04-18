Сотрудница московского банка украла у артистов более 1 млрд рублей

Управляющую московского отделения «Ланта-банка» обвинили в похищении у клиентов более миллиарда рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на источники в следственных органах.

По данным издания, 34-летняя женщина выводила деньги со счетов «деятелей культуры».

По словам собеседника издания, управляющая «на протяжении долгого времени вместе с подельниками изготавливала подложные расходно-кассовые ордера и доверенности», с помощью которых и выводились деньги.

Против женщины возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники полиции задержали ее и доставили на допрос к следователю. Ей уже предъявили обвинение.

В феврале в СМИ появилась информация о том, что со счетов 20 российских актеров, музыкантов и композиторов пропали деньги. Сообщалось, что в общей сложности они потеряли около 500 миллионов рублей. Все пострадавшие были клиентами «Ланта-банка». В их числе оказались клавишник группы «Несчастный случай» Сергей Чекрыжов и актер театра имени Пушкина Борис Дьяченко

В банке подтвердили, что со счетов вкладчиков пропали деньги. Представители кредитной организации заявили, что сами инициировали уголовное разбирательство.