Скандальным рейсом «Победы» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура начала проверку из-за отказа авиакомпании «Победа» зарегистрировать на рейс ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП). Об этом сообщается на официальном сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что «Победа» пообещала уволить сотрудника, отказавшего в регистрации на рейс женщине и ее ребенку с ДЦП.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 15 апреля во Внуково при регистрации на рейс DP407 Москва-Екатеринбург. Сотрудник перевозчика отказал регистрировать пассажирку с ребенком, потому что «организация посадки маломобильного пассажира привела бы к задержке рейса». В авиакомпании заявили, что мать с ребенком прибыли за две минуты до завершения регистрации. В итоге им предложили выбрать рейс другой авиакомпании с вылетом из Шереметьево и предоставлением трансфера из Внуково.

Позже представители «Победы» заявили, что «в данной ситуации сотрудник компании был обязан сделать все возможное, чтобы обеспечить пассажиру с ребенком вылет рейсом DP407 15 апреля».