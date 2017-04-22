После распыления ядовитого вещества в ночном клубе Лондона задержаны двое

Два человека остаются под стражей в связи с расследованием дела с распылением ядовитой субстанции в ночном клубе в Лондоне, в результате которого два человека остались частично слепыми.

Как сообщает Sky News, полиция задержала 24-летнего молодого человека по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Ранее также был задержан 21-летний молодой человек по тем же подозрениям.

Отмечается, что выдано ещё три ордера на арест.

В понедельник, 17 апреля, стало известно об утечке ядовитого вещества в одном из клубов Лондона. Впоследствии стало известно, что его распылил мужчина в результате ссоры между двумя группами людей.

В результате инцидента 20 человек получили ожоги, 12 были госпитализированы.

Также два человека ослепли на один глаз.