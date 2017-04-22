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После распыления ядовитого вещества в ночном клубе Лондона задержаны двое
Два человека остаются под стражей в связи с расследованием дела с распылением ядовитой субстанции в ночном клубе в Лондоне, в результате которого два человека остались частично слепыми.
Как сообщает Sky News, полиция задержала 24-летнего молодого человека по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
Ранее также был задержан 21-летний молодой человек по тем же подозрениям.
Отмечается, что выдано ещё три ордера на арест.
В понедельник, 17 апреля, стало известно об утечке ядовитого вещества в одном из клубов Лондона. Впоследствии стало известно, что его распылил мужчина в результате ссоры между двумя группами людей.
В результате инцидента 20 человек получили ожоги, 12 были госпитализированы.
Также два человека ослепли на один глаз.
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