В полиции объяснили задержание Навального

В отношении оппозиционера Алексея Навального, задержанного в понедельник, 12 июня, составят административные протоколы. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации работников правоохранительных органов, ему вменяются два правонарушения: повторное нарушение правил организации митингов (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).

Протоколы передадут в суд для принятия решения.

Ранее в понедельник сообщалось, что Навального задержали в подъезде его дома.