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В Сочи скончался сбитый водителем такси ребёнок
Фото: АГН "Москва"
В больнице Сочи умер один из школьников, сбитых накануне иномаркой, выехавшей на тротуар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление здравоохранения.
«Один из пострадавших детей скончался. Двое других находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что 22 апреля в Сочи, на улице Фабрициуса, водитель такси не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил трех подростков. Полиция начала доследственную проверку.
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