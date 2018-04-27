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ФСБ предотвратила теракты в Москве
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ФСБ предотвратила теракты в Москве 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ФСБ пресекла деятельность четырех членов "спящей ячейки" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые хотели провести ряд терактов в Москве, сообщает спецслужба в пятницу.
"Пресечена деятельность четырех членов так называемой "спящей ячейки" ИГ. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона", — сказано в релизе.

Предотвращенные теракты

В прошлом году силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить, рассказал глава ФСБ Александр Бортников.
За первый квартал этого года спецслужбы ликвидировали 12 бандитских ячеек, планировавших шесть терактов. Силовики задержали 189 и уничтожили 15 бандитов и их пособников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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