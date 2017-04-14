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В американской Москве произошёл взрыв экспериментальной ракеты
В кампусе Университета Айдахо в городе Москоу в США в результате неудачного запуска экспериментальной ракеты пострадали четыре человека. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте университета University of Idaho.
Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы.
Согласно данным правоохранительных органов, запуск ракеты проводился на парковке возле котельной на территории учебного заведения. Отмечается, что взрыв не повредил машины или здание университета.
Испытания с экспериментальной ракеты проводила Северо-Западная организация ракетостроителей.
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