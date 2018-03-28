В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ

Кемеровские чиновники проверяют заявления о количестве жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», превышающем официальные данные. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Ранее инициативная группа кемеровчан получила ряд заявлений о пропаже людей и предположила, что они могли погибнуть при пожаре в торгово-развлекательном центре. По их словам, в «Зимней вишне» могли погибнуть не 64, а 78 человек.

Чернов отметил, что в данный момент эта информация проверяется рабочей группой, которая разыскивает людей, заявивших о пропаже родственников.

«Дальше принимаются соответствующие меры реагирования со стороны правоохранительных органов», — сообщил он.

По словам чиновника, он не исключает, что люди говорят правду, но и считает, что «ситуация может быть искусственной».

«Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть, подзуживает», — сказал он.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.