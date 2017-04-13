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В Петербурге произошел взрыв
Фото: соцсети
В Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пострадал 17-летний подросток. Об этом сообщает портал LIFE.
Инцидент произошел на проспекте Кима. По предварительным данным, взорвался пакет в руках подростка Андрея А., ему оторвало кисти рук. Подросток поднял взрывное устройство с земли возле входа в библиотеку им. Чернышевского. Пострадавшего доставили в реанимацию Детской городской больницы №2. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, полиции и ФСБ.
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