Ещё
Под Мурманском ребенок погиб в ДТП с пятью машинами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

На севере Мурманской области ребенок погиб в ДТП с пятью машинами 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали, один ребенок погиб в результате крупной аварии на автодороге "Кола" с участием пяти машин в Мурманской области недалеко от границы с Норвегией, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"По предварительным данным, шесть человек пострадали, ребенок скончался в больнице в результате крупной аварии на автодороге "Кола" в Мурманской области. Произошло столкновение шести машин, еще несколько автомобилей не успели затормозить и въехали в них", — пояснила старший помощник руководителя ведомства Ксения Кошелюк.
В прокуратуре Мурманской области РИА Новости сообщили, что по факту аварии начата проверка, на место ДТП выехали следователи.
РИА Новости: последние новости
В американской школе произошла стрельба СМИ: пропавший малайзийский Boeing "нашли" на Google-картах Бывший сокамерник Скрипаля рассказал о его жизни в колонии
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии97
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора208
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»24
В Киеве дали ответ по выборам в РФ24
Порошенко нашел замену российскому газу307
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение