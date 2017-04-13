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Минюст США: четверо россиян признались в мошенничестве на $5 млн
В США четверо граждан России и белорусский гражданин признались в кибермошенничестве с кредитными и дебетовыми картами. Об этом сообщает минюст США.
Проживающая в Лос-Анджелесе россиянка Ирина Федосеева признала себя виновной в заговоре с целью использования незарегистрированных кредитных и дебетовых карт, что стало причиной убытков в размере $225 тысяч для американских компаний.
Федосеева также призналась, что помогала осуществлять мошеннические действия путём покупки при помощи дебетовых карт, полученных в результате кибератак в отношении двух сотрудников медицинских учреждений в декабре 2015 года и феврале 2016 года.
В ведомстве отметили, что ранее ещё трое россиян (Тимур Сафин, Дмитрий Федосеев, Кристина Герасимова) и один гражданин Белоруссии (Сергей Потапов) признали себя виновными в хищении персональных данных и мошенничестве с кредитными и дебетовыми картами.
По данным суда, они могли находиться в сговоре с другими хакерами, которые могут иметь российское происхождение.
При этом общая сумма ущерба от их действий составила $5 млн.
Отмечается, что после признания вины Потапову, Сафину и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы. Герасимова может получить семь лет тюрьмы, а Федосеева — до пяти лет.
Ранее минюст США обвинил трёх россиян во взломе аккаунтов Yahoo.
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