Минюст США: четверо россиян признались в мошенничестве на $5 млн

В США четверо граждан России и белорусский гражданин признались в кибермошенничестве с кредитными и дебетовыми картами. Об этом сообщает минюст США

Проживающая в Лос-Анджелесе россиянка Ирина Федосеева признала​​ себя виновной в заговоре с целью использования незарегистрированных кредитных и дебетовых карт, что стало причиной убытков в размере $225 тысяч для американских компаний.

Федосеева также призналась, что помогала осуществлять мошеннические действия путём покупки при помощи дебетовых карт, полученных в результате кибератак в отношении двух сотрудников медицинских учреждений в декабре 2015 года и феврале 2016 года.

По данным суда, они могли находиться в сговоре с другими хакерами, которые могут иметь российское происхождение.

При этом общая сумма ущерба от их действий составила $5 млн.

Отмечается, что после признания вины Потапову, Сафину и Федосееву грозит до 12 лет лишения свободы. Герасимова может получить семь лет тюрьмы, а Федосеева — до пяти лет.