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Капсула смерти: что привело к крушению лифта в «Алых парусах»
Падение лифта в московском ЖК «Алые паруса» было не трагической случайностью, а следствием халатности многих людей, ответственных за безопасную работу лифтов в престижном жилом комплексе. Об этом сообщает «Лента.ру».
По данным издания, в своих показаниях муж погибшей пассажирки лифта Ирины Володиной заявил, что «с 2012 года появилась проблема с закрыванием дверей лифта при сильном ветре, который двигался со стороны гаража и подъезда». «Более того, <…> примерно на 6-8 этажах лифт начинало болтать, издавая громкие звуки скрежета и соударения, что вызывало серьезные опасения жителей», - рассказал он.
Мужчина уточнил, что из-за этого жильцы постоянно писали жалобы, на которые «управляющая компания — ООО «ДС Эксплуатация» реагировала формально и в недостаточном объеме» и перекладывала «ответственность на фирму, обслуживавшую лифты».
Позже против «ДС Эксплуатации» и ее подрядчика «Лифт-гарант» возбудили дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией рассказал, что «ДС Эксплуатация» - это собственная обслуживающая компания застройщика «Алых парусов»- компании АО «Дон-Строй Инвест».
«Идея проста: человек покупает квартиру в одном из престижных ЖК от застройщика — и вообще не заморачивается с содержанием домового хозяйства, оно как бы идет в комплекте. <…> Однако вместо того, чтобы обслуживать их [жильцов] самостоятельно, ее сотрудники заключили контракт с подрядчиком, компанией «Лифтгарант», - пояснил собеседник издания.
Источник отметил, что в деле о гибели Володиной «много темных пятен». «К примеру, камеры, установленные в лифте, почему-то отключились в 11:00 14 января 2016 года — всего за 20 минут до аварии. Кроме того, в лифте марки OTIS, где произошла трагедия, есть специальная плата: на ней даже при полном отключении электричества записываются коды десяти последних ошибок, сбоев в оборудовании. Но следствие не приняло ее во внимание», — отметил он. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый по делу Володиной электромеханик Алексей Белоусов, осмотревший лифт за день до аварии, не проходил специальные курсы, необходимые для работы на лифтах OTIS модели «Европа 2000». Также адвокаты Белоусова установили, что обвиняемый вообще не работал в компании ООО «Лифтгарант». Трудовой договор с ним был заключен другим ООО. Объединяет их лишь общий учредитель. С юридической точки зрения Белоусов не мог быть ответственным за техническое обслуживание лифтов в «Алых парусах», подчеркивает «Лента.ру».
В январе 2016 года при падении лифта в шахту в ЖК «Алые паруса» погибла 36-летняя москвичка Ирина Володина. Причиной аварии в Ростехнадзоре назвали неисправность «устройства контроля слабины подъемных канатов». В ведомстве заявили, что технические неисправности возникли из-за того, что службы, отвечавшие за лифт, не проводили работы по его техническому обслуживанию.
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