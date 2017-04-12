Капсула смерти: что привело к крушению лифта в «Алых парусах»

Падение лифта в московском ЖК «Алые паруса» было не трагической случайностью, а следствием халатности многих людей, ответственных за безопасную работу лифтов в престижном жилом комплексе. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным издания, в своих показаниях муж погибшей пассажирки лифта Ирины Володиной заявил, что «с 2012 года появилась проблема с закрыванием дверей лифта при сильном ветре, который двигался со стороны гаража и подъезда». «Более того, <…> примерно на 6-8 этажах лифт начинало болтать, издавая громкие звуки скрежета и соударения, что вызывало серьезные опасения жителей», - рассказал он.

Мужчина уточнил, что из-за этого жильцы постоянно писали жалобы, на которые «управляющая компания — ООО «ДС Эксплуатация» реагировала формально и в недостаточном объеме» и перекладывала «ответственность на фирму, обслуживавшую лифты».

Позже против «ДС Эксплуатации» и ее подрядчика «Лифт-гарант» возбудили дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией рассказал, что «ДС Эксплуатация» - это собственная обслуживающая компания застройщика «Алых парусов»- компании АО «Дон-Строй Инвест».

«Идея проста: человек покупает квартиру в одном из престижных ЖК от застройщика — и вообще не заморачивается с содержанием домового хозяйства, оно как бы идет в комплекте. <…> Однако вместо того, чтобы обслуживать их [жильцов] самостоятельно, ее сотрудники заключили контракт с подрядчиком, компанией «Лифтгарант», - пояснил собеседник издания.

Источник отметил, что в деле о гибели Володиной «много темных пятен». «К примеру, камеры, установленные в лифте, почему-то отключились в 11:00 14 января 2016 года — всего за 20 минут до аварии. Кроме того, в лифте марки OTIS, где произошла трагедия, есть специальная плата: на ней даже при полном отключении электричества записываются коды десяти последних ошибок, сбоев в оборудовании. Но следствие не приняло ее во внимание», — отметил он. Кроме того, выяснилось, что обвиняемый по делу Володиной электромеханик Алексей Белоусов , осмотревший лифт за день до аварии, не проходил специальные курсы, необходимые для работы на лифтах OTIS модели «Европа 2000». Также адвокаты Белоусова установили, что обвиняемый вообще не работал в компании ООО «Лифтгарант». Трудовой договор с ним был заключен другим ООО. Объединяет их лишь общий учредитель. С юридической точки зрения Белоусов не мог быть ответственным за техническое обслуживание лифтов в «Алых парусах», подчеркивает «Лента.ру».