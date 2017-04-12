Девушка разогналась на МКАД до 320 км/ч

В Москве девушка разогнала Mercedes AMG до 320 километров в час. Видеозапись из салона автомобиля опубликована в Instagram- аккаунте majorka_63.

«Спокойной ночи всем», - написано под видео.

По данным РЕН ТВ , запись была сделана на МКАД. Девушка превысила скорость почти на 200 километров в час, отмечает телеканал. При этом в комментарии к видео пользователи обратили внимание на то, что руль автомобиля находится в мужских, а не женских руках.

По статье 12.9 Кодекса об административных правонарушениях превышение скорости более чем на 80 километров в час грозит штрафом в пять тысяч рублей или лишением прав на полгода.

В СМИ предполагаемую владелицу автомобиля уже назвали «новой Багдасарян». Мару Багдасарян, ранее проходившую свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen, в марте пожизненно лишили прав. В суде, где рассматривался вопрос о назначении девушки исправительных работ из-за неоплаченных штрафов, ее адвокаты заявили, что у Багдасарян есть несколько заболеваний, мешающих ей работать. Позже прокурорская проверка выяснила, что у девушки есть медицинские противопоказания для управления автомобилем. В частности, речь шла об эпилепсии.