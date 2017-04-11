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В Дагестане уничтожены три бандита, открывшие огонь по полицейским из машины
Фото: НАК РФ
Трое бандитов, которые открыли огонь по сотрудникам полиции из автомобиля, уничтожены в Дагестане.
Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), "сегодня в 21:25 мск в Кумторкалинском районе Дагестана на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet". Но из иномарки был открыт огонь из автоматического оружия, в результате перестрелки трое находившиеся в машине были уничтожены.
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