МИД РФ призвал россиян, находившихся в Египте, быть осторожными после терактов

Министерство иностранных дел России призвало граждан России, которые находятся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, в минувшее воскресенье в Египте произошли два теракта, оба у коптских церквей. В связи с этим в стране был введен режим ЧС сроком на 3 месяца.

Жертвами первого взрыва, в городе Танта, стали не менее 36 человек, более 110 пострадали.

В результате второго взрыва, в Александрии, погибли не менее 16 человек, ранения получили более 66.