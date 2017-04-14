Скорпион ужалил пассажира на борту авиакомпании United Airlines

Скорпион ужалил пассажира на борту компании United Airlines, который совершал рейс из Хьюстона в Калгари, сообщает CNBC.

Во время приема пищи на Ричарда Белла с багажной полки упал скорпион, который впоследствии ужалил мужчину в палец. Члены экипажа немедленно связались с врачом для получения дальнейших инструкций. Однако случившееся не угрожало жизни пассажира.

"Медицинский персонал оказал необходимую помощь после приземления самолета в Калгари", — сообщили представитель авиакомпании.

Этот инцидент стал вторым резонансным случаем на борту United Airlines за последние дни. Ранее пассажира насильно сняли с рейса из Чикаго в Луисвилл в связи с овербукингом (ситуация, когда билетов продано больше, чем мест в самолете). Авиакомпания уже пообещала возместить компенсацию всем пассажирам скандального рейса.