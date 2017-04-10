Пресс-служба московского метрополитена опровергла сообщения о задымлении на станции «Площадь Ильича». Об этом представители столичной подземки сообщили в своем Telegram

«Сообщения ряда СМИ о задымлении на ст. «Площадь Ильича» не соответствуют действительности. Движение на Калининской л. осуществляется штатно», - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник, 10 апреля, в московском метрополитене на станции «Площадь Ильича» Калининской линии эвакуированы пассажиры поезда из-за сильного задымления в вагоне, который следовал в сторону центра на станцию «Марксистская».

Сообщалось, что источник дыма находился во втором вагоне поезда, состав был отогнан от платформы. Объявлялось, что поезда в ближайшее время будут следовать с большими задержками.