В Омске десятилетняя девочка впала в кому и умерла после укола лидокаина

Десятилетняя девочка с почечной недостаточностью, которая ранее впала в кому после укола лидокаина, умерла в больнице в Омске, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

Ранее следователи СК проводили проверку по сообщению, размещенному в местных СМИ, о том, что 30 марта в детской городской клинической больнице № 3 проходившая лечение в отделении нефрологии девочка впала в кому. По предварительным данным, врач поставил ребенку укол лидокаина, предварительно не проверив на аллергические реакции.

"По версии следствия, после укола лидокаина во время лечения в нефрологическом отделении детской городской клинической больницы № 3 Омска десятилетняя девочка впала в кому из-за начавшийся сильной аллергической реакции, возможность возникновения которой не была проверена врачами. Утром 8 апреля 2017 года ребенок скончался", — говорится в сообщении.

Следователи по результатам проведенной проверки возбудили уголовное дело по факту смерти девочки по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.