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СК РФ назвал причину столкновения поезда и электрички в Москве
В субботу вечером 8 апреля прямо посреди столичного жилого района Кунцево столкнулись пригородная электричка, шедшая с Белорусского вокзала в Усово, и поезд Москва - Брест. По предварительной версии, у электрички отказали тормоза, и она скатилась под горку "хвостом" прямо в скорый поезд. Два вагона электрички превратились в "гармошку", пострадал тепловоз и скорого поезда. Никто не погиб. Но в больницах оказались 13 человек, среди них - два гражданина Белоруссии.
В последнем вагоне возвращалась из центра Москвы веселая компания, которая даже не поняла сначала, кому по громкой связи отчаянно кричат: "Бегите вперед, мы врезаемся!" Молодежь, которая снимала себя на видео, слушала музыку, вообще подумала, что это просто шутка. Но машинисты успели - промчались по вагонам, заставили народ перейти в передние вагоны. Паники не было.
Оба пути Белорусского направления оказались блокированы разбитыми вагонами и локомотивом. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на место крушения прибыли два восстановительных поезда. Поврежденный локомотив отцепили, поезд "Москва - Брест" отбуксировали обратно на Белорусский вокзал. Позже он все-таки отправился в Брест, но на Белорусское направление выбирался кружными путями - через Киевский ход и Большое кольцо железной дороги. Кроме того, вместе с пассажирами поехали и два врача, на всякий случай. Тем же путем отправили еще четыре поезда дальнего следования.
О ЧП ночью был проинформирован президент России Владимир Путин. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем "Твиттере": "Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в аварии на ж/д. Вместе с РЖД ликвидируем последствия ЧП".
После столкновения паники в вагонах не было. Упавшие помогли друг другу подняться и выбраться наружу. К счастью, все остались живы
Электрички же на Белорусском направлении не ходили до самого утра. Вместо них "Мосгортранс" запустил три десятка бесплатных компенсационных автобусов. Они перевезли около тысячи человек. Пробок на дорогах, к счастью, не было - автобусы, как сообщал информцентр столичного дептранса, долетали из Москвы в Одинцово буквально за полчаса. Пустили электрички в 5-46 утра.
Следственный комитет России завел уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации жд транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. "По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, а было обусловлено отказом его тормозной системы, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - В целях проверки данной версии следствие изъяло документы о техническом обслуживании состава". Расследование ЧП взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Глава РЖД Олег Белозеров прервал отпуск, чтобы возглавить штаб на железной дороге.
Как заявил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс, пострадавшие пассажиры поездов могут получить до 2 млн рублей страхового возмещения.
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