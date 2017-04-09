СК РФ назвал причину столкновения поезда и электрички в Москве

В субботу вечером 8 апреля прямо посреди столичного жилого района Кунцево столкнулись пригородная электричка, шедшая с Белорусского вокзала в Усово, и поезд Москва - Брест. По предварительной версии, у электрички отказали тормоза, и она скатилась под горку "хвостом" прямо в скорый поезд. Два вагона электрички превратились в "гармошку", пострадал тепловоз и скорого поезда. Никто не погиб. Но в больницах оказались 13 человек, среди них - два гражданина Белоруссии.

В последнем вагоне возвращалась из центра Москвы веселая компания, которая даже не поняла сначала, кому по громкой связи отчаянно кричат: "Бегите вперед, мы врезаемся!" Молодежь, которая снимала себя на видео, слушала музыку, вообще подумала, что это просто шутка. Но машинисты успели - промчались по вагонам, заставили народ перейти в передние вагоны. Паники не было.

Оба пути Белорусского направления оказались блокированы разбитыми вагонами и локомотивом. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, на место крушения прибыли два восстановительных поезда. Поврежденный локомотив отцепили, поезд "Москва - Брест" отбуксировали обратно на Белорусский вокзал. Позже он все-таки отправился в Брест, но на Белорусское направление выбирался кружными путями - через Киевский ход и Большое кольцо железной дороги. Кроме того, вместе с пассажирами поехали и два врача, на всякий случай. Тем же путем отправили еще четыре поезда дальнего следования.

О ЧП ночью был проинформирован президент России Владимир Путин . Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем "Твиттере": "Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в аварии на ж/д. Вместе с РЖД ликвидируем последствия ЧП".

После столкновения паники в вагонах не было. Упавшие помогли друг другу подняться и выбраться наружу. К счастью, все остались живы

Электрички же на Белорусском направлении не ходили до самого утра. Вместо них "Мосгортранс" запустил три десятка бесплатных компенсационных автобусов. Они перевезли около тысячи человек. Пробок на дорогах, к счастью, не было - автобусы, как сообщал информцентр столичного дептранса, долетали из Москвы в Одинцово буквально за полчаса. Пустили электрички в 5-46 утра.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации жд транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. "По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, а было обусловлено отказом его тормозной системы, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко . - В целях проверки данной версии следствие изъяло документы о техническом обслуживании состава". Расследование ЧП взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин . Глава РЖД Олег Белозеров прервал отпуск, чтобы возглавить штаб на железной дороге.