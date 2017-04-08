Пассажиров со следами взрывчатки задержали на трех станциях метро Москвы

На трёх станциях московского метро - «Таганской», «Каховской» и «Коломенской» - при прохождении проверочных мероприятий были пойманы пять пассажиров со следами взрывчатых веществ на руках. Все они оказались выходцами из Киргизии и Казахстана, сообщает Life

«Специальные приборы обнаружили у них на руках и одежде пары и частицы нитроглицерина и тетрила. Эти вещества используются как ингредиенты при создании самодельных взрывных устройств», — заявили в МВД . Следователям теперь предстоит выяснить, откуда у этих людей на руках оказались следы взрывчатки.

Пресс-службы МВД РФ и Москвы пока эту информацию не подтвердили.