Смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву

Террорист-смертник Акбаржон Джалилов незадолго до взрыва в петербургском метро звонил в Москву. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на постановление Басманного суда об аресте подозреваемого в причастности к организации теракта Содика Ортикова.

Сотрудники спецслужб выяснили, что сразу после звонка Джалилов привел бомбу в действие. Собеседник боевика, чья личность до сих пор не установлена, позвонил Ортикову. Во время обыска у гражданина Таджикистана были обнаружены оружие, боеприпасы и гранаты Ф-1 «Лимонка». Мужчина, работавший поваром в одном из подмосковных кафе, проживал в городе Одинцове. На суде Ортиков заявил, что он «простой работяга», а оружие принадлежит его соседу, который уехал в Таджикистан. Басманный суд постановил заключить мужчину под арест до 3 июня. Кроме того, обыск прошел и на месте работы Ортикова. У коллеги задержанного, нарезщицы овощей Шохисты Каримовой, в сумке обнаружили боевую гранату и детонатор для тротиловых шашек. Женщина не смогла объяснить, как в ее дамской сумочке оказалось оружие.