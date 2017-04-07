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Смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву

Смертник Джалилов перед взрывом звонил в Москву
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Террорист-смертник Акбаржон Джалилов незадолго до взрыва в петербургском метро звонил в Москву. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на постановление Басманного суда об аресте подозреваемого в причастности к организации теракта Содика Ортикова.
Сотрудники спецслужб выяснили, что сразу после звонка Джалилов привел бомбу в действие. Собеседник боевика, чья личность до сих пор не установлена, позвонил Ортикову. Во время обыска у гражданина Таджикистана были обнаружены оружие, боеприпасы и гранаты Ф-1 «Лимонка». Мужчина, работавший поваром в одном из подмосковных кафе, проживал в городе Одинцове. На суде Ортиков заявил, что он «простой работяга», а оружие принадлежит его соседу, который уехал в Таджикистан. Басманный суд постановил заключить мужчину под арест до 3 июня. Кроме того, обыск прошел и на месте работы Ортикова. У коллеги задержанного, нарезщицы овощей Шохисты Каримовой, в сумке обнаружили боевую гранату и детонатор для тротиловых шашек. Женщина не смогла объяснить, как в ее дамской сумочке оказалось оружие.
6 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали восьмерых подозреваемых в связи с терактом в Петербурге. Помимо Ортикова и Каримовой, были задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов. Во время обыска в квартире подозреваемых полицейские обнаружили бомбу, аналогичную той, что была обезврежена на станции «Площадь Восстания».
Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что террорист-смертник Акбаржон Джалилов мог состоять в «спящей ячейке» запрещенной в России группировки «Исламское государство». 3 апреля в перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате теракта погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
Расследование Происшествия
Исламское государство МВД
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