Полиция задержала второго подозреваемого в атаке в Стокгольме

Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к атаке в Стокгольме, сообщает Reuters.

Ранее метро Стокгольма возобновило работу после закрытия из-за атаки в центре города.

При этом поезда не будут останавливаться на двух станциях, которые находятся ближе всего к месту атаки.

Днем 7 апреля водитель грузовика въехал в толпу людей на площади Сергельсторг в центре города. Автомобиль врезался в универмаг, после чего загорелся. По последним данным, погибли четыре человека.