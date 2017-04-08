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Газета.Ru

Полиция задержала второго подозреваемого в атаке в Стокгольме

Полиция задержала второго подозреваемого в атаке в Стокгольме
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Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к атаке в Стокгольме, сообщает Reuters.
Ранее метро Стокгольма возобновило работу после закрытия из-за атаки в центре города.
При этом поезда не будут останавливаться на двух станциях, которые находятся ближе всего к месту атаки.
Днем 7 апреля водитель грузовика въехал в толпу людей на площади Сергельсторг в центре города. Автомобиль врезался в универмаг, после чего загорелся. По последним данным, погибли четыре человека.
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