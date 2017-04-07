Космонавт Георгий Гречко госпитализирован в тяжелом состоянии

Космонавт Георгий Гречко доставлен в больницу. Состояние здоровья дважды героя Советского Союза врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Космонавт накануне поступил в больницу в тяжелом состоянии. Он находится в отделении терапии 81-й клинической городской больницы Москвы им. Вересаева», - заявил собеседник.

Дочь космонавта Ольга опровергла эту информацию, заявив, что Георгий Гречко проходит курс лечения дома.

«Это не так, точно. Он дома, все нормально. Он занимается лечением, но дома»,- заявила дочь Гречко.

85-летний Георгий Гречко совершил за свою профессиональную карьеру три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Кроме того, космонавт совершил один выход в открытый космос на один час 28 минут. Впервые Гречко полетел в космос в январе 1975 года. Его последний полет в космос состоялся в сентябре 1985 года.