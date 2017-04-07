Петербуржец поджег деревню в Ленобласти из-за новостей о теракте

Житель Санкт-Петербурга Олег Герасимов поджег деревню Лопец в Ленобласти, где, по его мнению, находился штаб моджахедов, а после сам сдался полиции. Об этом сообщает издание 47news.

55-летний мужчина признался, что поджигал здания с помощью смеси из бензина и масла, а также разводил костры под домами, которые стояли на сваях.

Всего по его вине сгорело девять домов и четыре хозяйственные постройки на общей площади в 400 квадратных метров. Практически все дома в момент поджога были пустые, только в одном здании были дачники, которые и вызвали спасателей.

После приезда МЧС Герасимов попытался протаранить пожарную машину на своей «Волге». Затем он вышел из автомобиля и стал поливать спасателей из газового баллончика. Перед тем, как скрыться с места преступления в лесу, мужчина достал бензопилу и повалил на дорогу ель.

В полиции он объяснил, что в деревне «создана база будущих бандитов и убийц, которые, когда начнется смута, будут избивать брошенное властями население».

По его словам, после теракта в метро Санкт-Петербурга он понял, что в деревне также находится и штаб моджахедов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества).