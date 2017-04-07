В ДНР назвали заказчика убийств Гиви и Моторолы

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», - рассказала пресс-секретарь министерства Мария Петрова

Она также рассказала, что в феврале вскоре после убийства Гиви президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Петрова главой департамента контрразведки, чем подтвердил, что "лично санкционирует убийства граждан ДНР». По словам пресс-секретарь министерства, на данный момент Петров продолжает «координировать продумывание и осуществление спецопераций против населения Донбасса».

«Министерство госбезопасности ДНР приложит максимум усилий, чтобы не допустить проникновение новых групп террористов на Донбасс, а также привлечь к ответственности виновных…, в том числе Алексея Петрова», - сказала представитель министерстве государственной безопасности ДНР.

Арсен Павлов погиб в октябре 2016 года при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. Михаил Толстых был убит 8 февраля в результате попадания боеприпаса огнемета «Шмель» в окно его кабинета.