НАК: причиной взрыва в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт

Причиной подрыва взрывоопасного предмета в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета ( НАК ).

Ранее в связи со взрывом, произошедшим накануне утром в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая, в результате чего пострадал прохожий, СМИ стали распространять всевозможные версии произошедшего.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий органами ФСБ МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления", - сообщили в НАК.

В НАК отметили, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным.

Преступник, устроивший взрыв, был задержан. По данному факту осуществляются необходимые следственные действия.