В Ростове-на Дону обнаружили еще одну бомбу, сообщает местный портал Rostov.ru.

Взрывное устройство, найденное на Пушкинской улице недалеко от памятника Владимиру Маяковскому, было замаскировано под фонарик.

Как сообщает издание, полиция оцепила квартал. На месте работали взрывотехники и кинологи с собаками, а также спасатели. В течение часа специалисты обезвредили бомбу.

Как писал «Ридус», сегодня в Ростове-на-Дону произошел взрыв возле лицея № 5 на пересечении улиц Социалистической и Нахичеванской.