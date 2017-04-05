Правооохранители проверяют данные об обучении террориста Джалилова в рядах ИГ в Сирии

Правоохранительные органы РФ проверяют информацию о том, что Акбаржон Джалилов , предположительно устроивший взрыв в метро в Санкт- Петербурге, обучался в рядах террористической организации ИГ (запрещена в РФ) на территории Сирии в 2015-2016 годах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"29 ноября 2015 года он (Джалилов) улетел из Санкт-Петербурга в Стамбул, откуда, по предварительным данным, мог перебраться в Сирию для обучения в рядах приверженцев террористической организации "Исламское государство", - сказал источник. По его словам, Джалилов после вылета за границу долгое время отсутствовал в России.

Следственный комитет 4 апреля назвал уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, 1995 года рождения, предполагаемым террористом-смертником, устроившим взрыв в Петербургском метрополитене.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в вагоне поезда произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 50.