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Чемодан с телом умершей россиянки в Италии выбросила ее мать
Тело 27-летней россиянки, которое ранее было найдено в порту Римини, в море выкинула ее мать, сообщает агентство ANSA.
Накануне сообщалось, что чемодан с телом сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 25 марта. Результаты анализа отпечатков пальцев показали, что погибшая является россиянкой, которая уже несколько лет проживала в Италии. 48-летняя мать погибшей также жила в Италии, где работала сиделкой.
Согласно заключению экспертов, девушка скончалась от истощения. Ранее ей был поставлен диагноз анорексия. В момент смерти девушка весила всего 35 килограммов.
После смерти ее мать хранила тело дочери несколько дней в доме, а потом решила выбросить его в чемодане в море. Затем она вернулась жить в Россию. О происшествии она сама созналась сотрудникам полиции.
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