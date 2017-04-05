Чемодан с телом умершей россиянки в Италии выбросила ее мать

Тело 27-летней россиянки, которое ранее было найдено в порту Римини, в море выкинула ее мать, сообщает агентство ANSA

Накануне сообщалось, что чемодан с телом сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 25 марта. Результаты анализа отпечатков пальцев показали, что погибшая является россиянкой, которая уже несколько лет проживала в Италии. 48-летняя мать погибшей также жила в Италии, где работала сиделкой.

Согласно заключению экспертов, девушка скончалась от истощения. Ранее ей был поставлен диагноз анорексия. В момент смерти девушка весила всего 35 килограммов.

После смерти ее мать хранила тело дочери несколько дней в доме, а потом решила выбросить его в чемодане в море. Затем она вернулась жить в Россию. О происшествии она сама созналась сотрудникам полиции.