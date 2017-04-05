В Москве эвакуировали Курский вокзал

В Москве объявлена эвакуация на Курском вокзале из-за найденного на путях огнетушителя, сообщает Life

Очевидцы сообщают, что движение поездов приостановлено, пассажиров просят покинуть вокзал.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». После взрыва на станции метро "Площадь Восстания" нашли бомбу, замаскированную под огнетушитель.