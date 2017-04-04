Пользователи Сети заинтересовались последним твитом Тюльпанова

Пользователи социальных сетей заинтересовались последним твитом члена Совета Федерации Федерального собрания Вадима Тюльпанова, который скончался 4 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает радио "Говорит Москва". 1 апреля Тюльпанов опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию из аэропорта Самары, на которой запечатлен плакат с текстом: "меня ударили доской ,лежу я с болью и тоской".

Отметим, что по информации СМИ, политик скончался, ударившись головой в результате падения.

Напомним, что ранее стало известно, что по факту смерти члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Вадима Тюльпанова в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка. Согласно предварительной информации, Тюльпанов получил травму при падении, когда поскользнулся в оздоровительном центре.