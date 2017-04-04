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Пользователи Сети заинтересовались последним твитом Тюльпанова
Фото: соцсети
Пользователи социальных сетей заинтересовались последним твитом члена Совета Федерации Федерального собрания Вадима Тюльпанова, который скончался 4 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает радио "Говорит Москва". 1 апреля Тюльпанов опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию из аэропорта Самары, на которой запечатлен плакат с текстом: "меня ударили доской ,лежу я с болью и тоской".
Отметим, что по информации СМИ, политик скончался, ударившись головой в результате падения.
В аэропорту Самары... pic.twitter.com/dwYdzXoO3W— Тюльпанов Вадим (@Tulpanov_V) 1 апреля 2017 г.
Напомним, что ранее стало известно, что по факту смерти члена Совета Федерации Федерального собрания РФ Вадима Тюльпанова в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка. Согласно предварительной информации, Тюльпанов получил травму при падении, когда поскользнулся в оздоровительном центре.
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