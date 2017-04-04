В Москве выключат подсветку Останкинской башни в память о жертвах взрыва в Петербурге

В память о погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга подсветка Останкинской башни будет выключена в ночь с 4 на 5 апреля, передает агентство городских новостей "Москва".

"В ночь со вторника на среду, в 00.00, Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство Санкт-Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.