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В Москве выключат подсветку Останкинской башни в память о жертвах взрыва в Петербурге
В память о погибших при теракте в метро Санкт-Петербурга подсветка Останкинской башни будет выключена в ночь с 4 на 5 апреля, передает агентство городских новостей "Москва".
"В ночь со вторника на среду, в 00.00, Останкинская башня погасит огни в знак скорби по погибшим в теракте в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому правительство Санкт-Петербурга получит до 50 млн рублей на выплаты пострадавшим при теракте в петербургском метро и семьям погибших.
В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" метро Санкт-Петербурга произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек. Следственный комитет опубликовал список из 10 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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