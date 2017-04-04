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В Петербурге перекрыли улицу из-за бесхозного предмета в автобусе

В Петербурге полиция оцепила автобус
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Малая Морская улица в центре Петербурга во вторник вечером перекрыта из-за обнаруженного в автобусе бесхозного предмета, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.
По предварительной информации, движение по Малой Морской улице было перекрыто в 21.20 мск.
"В связи с обнаружением в автобусе, следующем по маршруту №10, бесхозного предмета было перекрыто движение по Малой Морской улице. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
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