Чемпион России по рукопашному бою погиб в теракте в Петербурге

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Денис Петров погиб при теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал LIFE

«Он ехал на тренировку в метро, но так и не доехал. Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — заявила коллега погибшего спортсмена Алёна.

25-летний Петров имел титул чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу. Спортсмен имел коричневый пояс по кёкусинкай каратэ. Последний год спортсмен работал тренером по рукопашному бою. По последним данным, в результате взрыва в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек, 49 получили ранения.